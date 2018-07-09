08:32 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский консул собирается посетить Сущенко в СИЗО

Общественный защитник Марк Фейгин и консул Геннадий Брескаленко на этой неделе планируют с визитом отправится к незаконно осужденному в Российской Федерации украинскому журналисту Роману Сущенко.

Украинский консул собирается посетить Сущенко в СИЗО

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Фейгина, сегодня девятого июля Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко. Сам же защитник, отложит свой визит на 12 июля.

Кроме того, Фейгин уточнил, что Сущенко намерен написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное - позиции Кремля по этому вопросу.

Стоит добавить, что корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко нарушения международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналист Роману Сущенко. Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.


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