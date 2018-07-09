12:36 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Союзники НАТО предотвратили провокации Венгрии во время саммита

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО.

Союзники НАТО предотвратили провокации Венгрии во время саммита

По словам лидера представительства, будет обсуждатся вопрос продвижения Украины и Грузии, что еще надо сделать и какая помощь альянса может поступить обеим странам.

Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания НАТО, но подчеркнул, что более важной для Украины будет декларация саммита.

Добавим, что декларация саммита - это документ, по которому живет альянс от саммита до саммита. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины моменты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.


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