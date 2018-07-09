Профильный комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму - ФОТО

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил, что комитет Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал проект резолюции "Продолжающие нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
"Дорога к принятию указанной резолюции на пленарном заседании ПА ОБСЕ , которое состоится послезавтра, открыта...", - отметил Чубаров.
Согласно словам главы Меджлиса, "за" принятие резолюции проголосовали 35 парламентариев, "против" – 9, "воздержались" – 7 депутатов ассамблеи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Парламентская ассамблея Совета Европы по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных, приняла соответствующую резолюцию. В ней, в частности, Ассамблея призвала Россию освободить всех политических заключенных.