Президент Румынии уволил главу Национального антикоррупционного управления

Об этом сообщает Romania TV.

Как отмечается, несколько дней назад в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции.в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции.в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции. Тогда Тудорел Тоадер потребовал снятия Ковеши с должности несколько месяцев назад, однако глава государства отказался от этого шага. После этого румынский министр обратился в Конституционный суд, который в мае постановил, что президент не имеет права на "субъективные решения".

"Президент Румынии сегодня подписал указ об увольнении Лауры Кодрути Ковеши с должности главного прокурора Национального антикоррупционного управления ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии парламент отклонил вотум недоверия правительство во главе с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ. Из 456 присутствующих парламентариев за отставку проголосовали 166 человек при необходимых 233 голосах.