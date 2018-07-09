14:19 09.07.2018 | Политика | Новости
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Президент Румынии уволил главу Национального антикоррупционного управления

Глава государства Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об увольнении главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши, хотя и был против этого решения.

Президент Румынии уволил главу Национального антикоррупционного управления

Об этом сообщает Romania TV.

Как отмечается, несколько дней назад в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции.в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции.в Конституционный суд с требованием ее отставки обратился министр юстиции. Тогда Тудорел Тоадер потребовал снятия Ковеши с должности несколько месяцев назад, однако глава государства отказался от этого шага. После этого румынский министр обратился в Конституционный суд, который в мае постановил, что президент не имеет права на "субъективные решения".

"Президент Румынии сегодня подписал указ об увольнении Лауры Кодрути Ковеши с должности главного прокурора Национального антикоррупционного управления ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Румынии парламент отклонил вотум недоверия правительство во главе с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ. Из 456 присутствующих парламентариев за отставку проголосовали 166 человек при необходимых 233 голосах.


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