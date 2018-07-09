10:20 09.07.2018 | Политика | Новости
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Правительство Боснии выступает против создания лагеря мигрантов

Власти Боснии и Герцеговины негативно относятся к планам ЕС использовать страну в качестве одной из остановок нелегалов на пути в Евросоюз и создать там лагеря мигрантов. Об этом передают западные СМИ.

Правительство Боснии выступает против создания лагеря мигрантов

Министр по безопасности страны Драган Мектич рассказал, что Босния может превратится в проблемное место, из-за большого потока мигрантов в стране. Однако, правительство может сделать ее транзитной территорией.

При этом он подчеркнул, что в стране "никогда не будет лагерей для мигрантов".

В свою очередь, боснийский премьер-министр Денис Звиздич выразил обеспокоенность, что страна окажется в безвыходной ситуации из-за подхода ЕС и Хорватии к решению миграционной проблемы за счет Боснии.

Одной из основных остановок мигрантов на пути в ЕС является поселок Велика Кладуза на северо-западе Боснии и Герцеговины, который расположен близ границы с Хорватией. В начале июня Евросоюз направил Боснии финансовую помощь в размере 1,5 млн евро в связи с большим потоком мигрантов.

В июне пограничная служба Боснии и Герцеговины временно закрыла границу с Хорватией, чтобы предотвратить проникновение группы нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Хорватия, в свою очередь, также закрыла границу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по Германии прокатились митинги и акции в поддержку спасателей, помогающим беженцам в Средиземном море. В Берлине на центральные улицы вышли более 12 тыс человек. Участники акции держали в руках спасательные жилеты оранжевого цвета в знак солидарности с беженцами.


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