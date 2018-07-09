Нардепы не хотят голосовать за блокировку сайтов без решения суда

Об этом во время брифинга сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Он напомнил, что проект документа пытались включить в повестку дня для рассмотрения и принятия соответствующего решения, однако поддержки данная инициатива не имела.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ выразили обеспокоенность относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". В организации подчеркнули, что принятие этого закона может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.