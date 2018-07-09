18:08 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198466:roman_z

Крымскому "диверсанту" Панову хотят дать десять лет колонии

В подконтрольном России "Верховном суде" Крыма 9 июля на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова, которого оккупанты в Крыму называли "диверсантом". 

Крымскому

"Прокурор" Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает Крым.Реалии.

Такое наказание запросил прокурор в ходе прений на заседании, на котором председательствовал судья Андрей Палий.

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

Как ранее писал УРА-Информ, Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии требуют от РФ освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму и в России украинцев. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.


Поделиться
Читайте также:
 
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку Европа требует от РФ немедленного освобождения украинских политзаключенных Космических туристов будут запускать на орбиту с первого в Европе космопорта Киевлянам советуют в жару не ходить на пляжи
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив