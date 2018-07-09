Крымскому "диверсанту" Панову хотят дать десять лет колонии

"Прокурор" Эсвет Фурмамбетов запросил для него наказание в виде виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает Крым.Реалии.

Такое наказание запросил прокурор в ходе прений на заседании, на котором председательствовал судья Андрей Палий.

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

Как ранее писал УРА-Информ, Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии требуют от РФ освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму и в России украинцев. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.