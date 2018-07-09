Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Это уже вторая отставка среди британских министров за сутки. Ранее со своего поста ушел министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Как отмечается, обе они связаны с разногласиями в подходе к Brexit.

Дэвис принял решение об отставке через несколько дней после закрытой встречи премьер-министра Терезы Мэй с членами ее кабинета. Во время многочасовой встречи глава правительства представила новую стратегию сотрудничества с ЕС после Brexit.

Этот план, предусматривающий значительно более мягкие условия прекращения членства в ЕС, разочаровал многих поклонников "жесткого Brexit". Дэвис направил письмо Мэй, в котором сообщил, что к такому шагу его подтолкнула "новая тенденция" по Brexit, которая заставляет думать, что Британия не оставит таможенный союз и единый рынок.

Он сказал, что уверен в том, что правительственный подход к переговорам не приведет к дальнейшим требованиям относительно уступок из Брюсселя.

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона, если он откажется принять ее план по выходу из Евросоюза.