ФСБ России бьет рекорды по задержанию украинских судов

Об этом сообщила вице-спикер парламента Оксана сыроедов во время заседания согласительного совета 9 июля.

Ранее руководитель проекта Майдан иностранных дел и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook сообщал о задержании семь судов, добавив, что это новый рекорд. Четвертого июля было пять.

Он уточнил, что катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ 8 июля перехватили шесть судов, идущих из Бердянска и Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе.

Сейчас пограничники выясняют информацию.