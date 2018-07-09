Европа требует от РФ немедленного освобождения украинских политзаключенных

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС.

Участники саммита призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Романа Сущенко.

В заявлении подчеркивается, что лидеры по-прежнему сохраняют преданность осуществлению политики непризнания аннексии Россией Крыма и Севастополя.

Они осудили проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение ситуации с правами человека на этой территории.

Они также осудили строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей.

Как ранее писал УРА-Информ, сегодня девятого июля в Брюсселе открылся юбилейный, 20-й саммит Украина - ЕС.