У Порошенка стало на одного помощника меньше

Таким образом, Порошенко освободил Алексея Горащенкова от исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, на сайте также появилась информация об утративших силу указах главы государства связанных с увольнением Горащенкова.

- Указ президента Украины от 5 июня 2015 № 314 "Об определении лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции";

- Указ президента Украины от 10 мая 2016 № 199 "Вопросы определения лица в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с занимаемой должности.