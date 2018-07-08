10:54 08.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп будет угрожать Германии, если тане откажется от строительства "Северного потока-2"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковла руководство Германии в отношении подхода к вопросу строительства "Северного потока-2". Об этом передает "Голос Америки".

Трамп будет угрожать Германии, если тане откажется от строительства

Трамп остался недоволен тем, что Берлин отказывается выделять должные средства для поддержания обороны Европейского региона, что не сопоставимо с готовностью ФРГ потратить миллиарды на строительство "Северного потока-2 ".

"Они заключают газовое соглашение, соглашение о нефти и газ с Россией, в рамках которой они заплатят миллиарды и миллиарды долларов России. Это вообще нормально?", - в традиционном месседже на своей Twitter-странице написал американский президент.

Напомним, что Ангела Меркель не прекратила поддержку "Северного потока-2", но заявила, что страны ЕС договорились предложить США "более тесное сотрудничество" по газу взамен на перманентное освобождение от пошлин на сталь и алюминий. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский лидер Дональд Трамп неодобрил политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев. Таким образом, президент полностью раскритиковал систему и дал четко понять политику, что жители Германии "обернутся против" ее руководства. 


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