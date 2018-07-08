Трамп будет угрожать Германии, если тане откажется от строительства "Северного потока-2"

Трамп остался недоволен тем, что Берлин отказывается выделять должные средства для поддержания обороны Европейского региона, что не сопоставимо с готовностью ФРГ потратить миллиарды на строительство "Северного потока-2 ".

"Они заключают газовое соглашение, соглашение о нефти и газ с Россией, в рамках которой они заплатят миллиарды и миллиарды долларов России. Это вообще нормально?", - в традиционном месседже на своей Twitter-странице написал американский президент.

Напомним, что Ангела Меркель не прекратила поддержку "Северного потока-2", но заявила, что страны ЕС договорились предложить США "более тесное сотрудничество" по газу взамен на перманентное освобождение от пошлин на сталь и алюминий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский лидер Дональд Трамп неодобрил политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев. Таким образом, президент полностью раскритиковал систему и дал четко понять политику, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.