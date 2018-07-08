14:16 08.07.2018 | Политика | Новости
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Столтенберг публично "выругал" Меркель за нарушение Германией обязательств по НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит Ангелу Меркель поспешить с процессом увеличения оборонного бюджета НАТО. Об этом передает DW.

Столтенберг публично

По его словам, Берлин последнее время не демонстрирует солидарность с союзниками Альянса, которые обязались тратить на оборону не менее 2 процентов от валового внутреннего продукта. Генсек недоволен постоянным "лавированием" Германии в ее финансовых обязательствах перед НАТО.

Канцлер, напомним, обещала увеличить расходы на оборонные цели до 1,5 процента ВВП до 2024 года. Американский президент Дональд Трамп считает, что часть суммы, которая предназначалась для бюджетирования НАТО пошла на строительство "Северного потока-2". Он пообещал "жестко" отреагировать, если этот проект так и не будет остановлен.

Этот процесс происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая поддержала проект строительства "Северного потока-2" в акватории страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые потребуются для перевода американского экспедиционного корпуса, находящегося в Германии.


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