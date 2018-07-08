Абэ настаивает на полном ядерном разоружении КНДР

В своем вступительном слове он заявил, что Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР. Япония остается недовольным тем, что КНДР продолжают похищать японских граждан. В Токио готовы идти на любые форматы дискуссий и переговоров для урегулирования ситуации на полуострове, дабы вновь не допустить эскалацию конфликта.

Японский премьер подтвердил готовность ограничить санкционное давление на Северную Корею, если та начнет последовательно выполнять Сингапурский меморандум, подписанный с США в прошлом месяце.

Напомним, что президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что санкции в отношении Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что полное снятие всех экономических и банковских ограничений с Северной Кореи состоится сразу после полного подтверждения о денуклеаризации полуострова.