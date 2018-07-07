15:11 07.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198345:labazovych

В ОБСЕ осудили законопроект о блокировке сайтов в Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир заявил, что очень обеспокоен законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

В ОБСЕ осудили законопроект о блокировке сайтов в Украине

Об этом передает пресс-служба организации.

Сообщается, что в организации призвали законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ.

Как полагает представитель ОБСЕ, законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам Украин.


Поделиться
Читайте также:
 
Цукерберг вышел на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg В Киеве произошло смертельное ДТП, есть погибший - ФОТО В Харькове загорелась многоэтажка, спасены 24 человека В Киеве из-за реконструкции будет закрыто движение по Парковой дороге
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив