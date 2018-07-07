В ОБСЕ осудили законопроект о блокировке сайтов в Украине

Об этом передает пресс-служба организации.

Сообщается, что в организации призвали законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ.

Как полагает представитель ОБСЕ, законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам Украин.