05:00 07.07.2018 | Политика | Новости
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В Македонии осудили группировку, захватившую парламент в 2017 году

Представителя оппозиционной партии "Альянс за албанцев" Зиадина Зели пытались убить после того, как депутат пытался лоббировать интересы своей политсилы в парламенте. Об этом передает Balkan Insight.

В Македонии осудили группировку, захватившую парламент в 2017 году

Сообщается, что Уголовный суд Скопье осудил 7 человек за попытку физической расправы над депутатом. За попытку насильственных действий в отношении народного представителя были вынесены следующие приговоры - один из подсудимых получил 13 лет и 6 месяцев тюрьмы, двое по 13 лет заключения, остальные приговорены к десяти годам и шести месяцам каждый.

Адвокаты и правозащитники уверены, что суд над задержанными является подставным доказательством отсутствия права в стране. Обвиняемые не были виновными, и что доказательства не подтверждают намерения убийства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг заявил, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО.  


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