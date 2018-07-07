В Македонии осудили группировку, захватившую парламент в 2017 году

Сообщается, что Уголовный суд Скопье осудил 7 человек за попытку физической расправы над депутатом. За попытку насильственных действий в отношении народного представителя были вынесены следующие приговоры - один из подсудимых получил 13 лет и 6 месяцев тюрьмы, двое по 13 лет заключения, остальные приговорены к десяти годам и шести месяцам каждый.

Адвокаты и правозащитники уверены, что суд над задержанными является подставным доказательством отсутствия права в стране. Обвиняемые не были виновными, и что доказательства не подтверждают намерения убийства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг заявил, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО.