00:00 07.07.2018 | Политика | Новости
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Трампу вручили "карт-бланш" на переговоры с Владимиром Путиным - ФОТО

Американский аналитический центр Heritage Foundation подготовил для президента Дональда Трампа короткий список того, о чем следует говорить с российским главой Владимирым Путиным. Об этом говорится на официальной странице организации. 

Трампу вручили

Памятка с короткими тезисами о позиции США в отношении НАТО, Украины и России выглядит следующим образом:

- Россия агрессор - Украина жертва;

- Крым - Украина;

- войска НАТО и США в Европе служат нашим национальный интересам;

- европейцы должны больше тратить на оборону;

- Владимиру Путину нельзя верить.

Такие действия Heritage Foundation вынуждены были провести в связи с биполярной субъективной позицией самого Трампа, который "одной ногой" выступает за возвращение РФ в диалог на международном уровне. 

Напомним, что лидеры США и РФ проведут беседу тет-а-тет. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Белом доме подтвердили, что встреч президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 16 июля. 


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