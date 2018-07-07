Трампу вручили "карт-бланш" на переговоры с Владимиром Путиным - ФОТО

Памятка с короткими тезисами о позиции США в отношении НАТО, Украины и России выглядит следующим образом:

- Россия агрессор - Украина жертва;

- Крым - Украина;

- войска НАТО и США в Европе служат нашим национальный интересам;

- европейцы должны больше тратить на оборону;

- Владимиру Путину нельзя верить.

Такие действия Heritage Foundation вынуждены были провести в связи с биполярной субъективной позицией самого Трампа, который "одной ногой" выступает за возвращение РФ в диалог на международном уровне.

Напомним, что лидеры США и РФ проведут беседу тет-а-тет. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Белом доме подтвердили, что встреч президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 16 июля.