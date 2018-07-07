18:12 07.07.2018 | Политика | Новости
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НАТО предостерегает Трампа от "закулисных" договоренностей во время встречи с Путиным

Представители НАТО обеспокоены возможными итогами встречи  президента США Дональда Трамап с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом передает Reuters.

НАТО предостерегает Трампа от

По словам координатора правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петера Байера, члены НАТО не на шутку встревожены договоренностями или "сделкой", которую Трамп может предложить Путину в обмен на урегулирование ситуации в Восточной Европе. Аналогичные действия может проделать и Путин в обмен на снятие экономических санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным летом 2018 года. Главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом, также будут обсуждаться и отдельные второстепенные политические вопросы. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский аналитический центр Heritage Foundation подготовил для президента Дональда Трампа короткий список того, о чем следует говорить с российским главой Владимиром Путиным.


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