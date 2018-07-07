НАТО предостерегает Трампа от "закулисных" договоренностей во время встречи с Путиным

По словам координатора правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петера Байера, члены НАТО не на шутку встревожены договоренностями или "сделкой", которую Трамп может предложить Путину в обмен на урегулирование ситуации в Восточной Европе. Аналогичные действия может проделать и Путин в обмен на снятие экономических санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным летом 2018 года. Главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом, также будут обсуждаться и отдельные второстепенные политические вопросы. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский аналитический центр Heritage Foundation подготовил для президента Дональда Трампа короткий список того, о чем следует говорить с российским главой Владимиром Путиным.