В Верховной Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

Соответствующая повестка опубликована на сайте парламента.

По предварительным данным, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Также парламентарии планируют обсудить проект постановления "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

В повестке дня заседания говорится о том, что час вопросов к правительству начнется о 10:00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила законопроект о внесении изменений в законодательство, направленных на возобновление кредитования. Этот законопроект еще в январе 2018 года правительство определило как один из приоритетных.