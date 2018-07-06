В Раде предлагают сделать единую ID-карту народного депутата

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По словам главы Рады, благодаря единой ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа нардепа в помещения Верховной Рады. Также с помощью такой карты можно контролировать за персональным голосованием, и эта карточка также будет и удостоверением для народного депутата.

Однако, по словам Парубия, для этого потребуется оборудовать комитеты и входы в парламент.

Парламентарии ставят за цель к следующему году внедрить такую систему и использовать ее для начала в тестовом режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты оказались на сегоднешнем зазедании приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса.