09:27 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде предлагают сделать единую ID-карту народного депутата

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает внедрить электронные идентификационные карточки для народных депутатов с 2019 года.

В Раде предлагают сделать единую ID-карту народного депутата

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По словам главы Рады, благодаря единой ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа нардепа в помещения Верховной Рады. Также с помощью такой карты можно контролировать за персональным голосованием, и эта карточка также будет и удостоверением для народного депутата.

Однако, по словам Парубия, для этого потребуется оборудовать комитеты и входы в парламент.

Парламентарии ставят за цель к следующему году внедрить такую систему и использовать ее для начала в тестовом режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"народные депутаты оказались на сегоднешнем зазедании приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса.


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