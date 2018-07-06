В Берлине на сессии ОБСЕ обсудят Крым, Донбасс и российский газопровод

Украину будут представлять, как ожидается, 13 депутатов Верховной Рады, сообщает Укринформ.

На повестке дня будут стоять такие вопросы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и доступ к образованию. Ожидаются дебаты по кризису в Украине и вокруг нее, росту популизма в Европе, затяжным конфликтам, экологическим последствиям войн и восстановлению доверия к региону ОБСЕ.

В дополнение к трем основным резолюциям, которые должны быть представлены докладчиками комитетов, в повестку дня включен ряд дополнительных пунктов, посвященных таким темам, как права человека в Крыму, борьба с торговлей людьми, с насилием по гендерному признаку, создание эффективной системы защиты детей-мигрантов, управление и реформы сектора безопасности, а также строительству Nord Stream 2. Члены ПА ОБСЕ также намерены обсудить резолюцию, посвященную десятой годовщине войны в Грузии.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Европейский суд по правам человека в среду, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России по Донбассу и Крыму в два дела.