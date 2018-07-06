15:07 06.07.2018 | Политика | Новости
100198287:roman_z

В Берлине на сессии ОБСЕ обсудят Крым, Донбасс и российский газопровод

Около 300 парламентариев из Европы, Северной Америки и Азии примут участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Берлине 7-11 июля.

В Берлине на сессии ОБСЕ обсудят Крым, Донбасс и российский газопровод

Украину будут представлять, как ожидается, 13 депутатов Верховной Рады, сообщает Укринформ.

На повестке дня будут стоять такие вопросы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и доступ к образованию. Ожидаются дебаты по кризису в Украине и вокруг нее, росту популизма в Европе, затяжным конфликтам, экологическим последствиям войн и восстановлению доверия к региону ОБСЕ

В дополнение к трем основным резолюциям, которые должны быть представлены докладчиками комитетов, в повестку дня включен ряд дополнительных пунктов, посвященных таким темам, как права человека в Крыму, борьба с торговлей людьми, с насилием по гендерному признаку, создание эффективной системы защиты детей-мигрантов, управление и реформы сектора безопасности, а также строительству Nord Stream 2. Члены ПА ОБСЕ также намерены обсудить резолюцию, посвященную десятой годовщине войны в Грузии.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Европейский суд по правам человека в среду, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России по Донбассу и Крыму в два дела.


Поделиться
Читайте также:
 
В МВД рассказали о введении миротворцев на Донбасс В Харькове заминированы сразу 15 зданий в разных районах города Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море В Киеве задержали подозреваемого в убийстве полицейского
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив