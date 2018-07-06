10:32 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада снова взяла курс на самороспуск?

В Верховной раде Украины в очередной раз актуальным стал вопрос вероятности роспуска парламента. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Рада снова взяла курс на самороспуск?

Сообщается, что одним из самых простых способов для роспуска парламента может стать официальное заявление фракции БПП о выходе из коалиции. Однако, несмотря на это, в кулуарах Рады считают, что такое развтие событий является маловероятным.

Как заявил источник РБК-Украина в группе "Відродження", розпуск парламента не выгодно на сегодняшний день никому. В связи с этим, 80% свидетельствует о том, что не будет роспуска. При этом, 20% говорят о том, что шанс отправить нардепов на длительные "каникулы" есть более чем вероятным.

Напомним, что глава украинского государства Петр Порошенко, согласно Конституции, до 30 сентября - за полгода до выборов президента - может распустить Раду. 

Как сообщал ране "УРА-Информ", после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы Парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.


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