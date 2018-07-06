Москва может согласиться на обмен Балуха

Правозащитники считают, что из-за голодовки Олега Сенцова и Владимира Балуха и огромного внимания к этому процессу есть шансы на освобождение. Об этом заявила в эфире Радио Крым. Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Напомним, как писал УРА-Информ, 5 июля Балуху был вынесен второй приговор. За якобы избиение начальника изолятора временного содержания заключенного приговорили к новому тюремному сроку. По совокупности двух дел Балуха осудили на пять лет колонии общего режима. Также от осужденного требуют выплатить штраф 10 тысяч рублей.