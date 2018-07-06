16:10 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Москва может согласиться на обмен Балуха

Правозащитники считают, что у политзаключенного Владимира Балуха есть шанс быть внесенным в списки на обмен. Украинец продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Москва может согласиться на обмен Балуха

Правозащитники считают, что из-за голодовки Олега Сенцова и Владимира Балуха и огромного внимания к этому процессу есть шансы на освобождение. Об этом заявила в эфире Радио Крым. Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Напомним, как писал УРА-Информ, 5 июля Балуху был вынесен второй приговор. За якобы избиение начальника изолятора временного содержания заключенного приговорили к новому тюремному сроку. По совокупности двух дел Балуха осудили на пять лет колонии общего режима. Также от осужденного требуют выплатить штраф 10 тысяч рублей.


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