02:00 06.07.2018 | Политика | Новости
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Курц и Меркель договорились ограничить потоки африканских беженцев по морю

Австрия и Германия согласовали совместные действия для ликвидации незаконного маршрута переправки африканских мигнрантов в Европу по Средиземному морю. Об этом передает Deutsche Welle.

Курц и Меркель договорились ограничить потоки африканских беженцев по морю

Австрийский канцлер Себастиан Курц утверждает, что только совместными действиями пограничных стран можно добиться успехов в уменьшении нелегальных потоков, в которых ежедневно гибнут тысячи людей.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер заявил, что достигнутый немецкой коалицией компромисс относительно мигрантов должен быть последовательными действиями по урегулированию кризиса, но не "перебросом" одних обязательств на экономику другого европейского государства. 

Уже со следующей неделе министры внутренних дел Германии, Австрии и Италии встретятся в австрийском Инсбруке, чтобы обсудить дальнейшие действия в этом направлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели рабочую встречу, где обсудили возможные векторы взаимодействия в вопросе разрешения мигрантского кризиса


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