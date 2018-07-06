Кабмин лишил должности замглавы правления ГИУ Могильницкого

Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению от четвертого июля, с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения освобождается Могильницкий Дмитрий Александрович по собственному желанию.

Стоит добавить, что Могильницкий был назначен на данную должность в июле 2016 года. До этого он занимал должность заместителя председателя правления ПАО "Родовид Банк".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя Юрия Гелетия. Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов.