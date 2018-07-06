ЧП на Ровенском полигоне: Гройсман обещает обеспечить недопущения подобных трагедий

В своем микроблоге в Twitter глава правительства написал, что данная трагедия будет расследована. Также премьер пообещал сделать все зависящее от украинского правительства.

"Хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибших. Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная утрата", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству.

Гройсман добавил, что решение проблемы можно изучить, просмотрев дело подобного случая, который произошел ранее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, в результате чего погибли военные. Речь идет о троих погибших военнослужащих, которые получили травмы несовместимые с жизнью. Также серьезные ранения получили девять бойцов.