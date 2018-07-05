Виктор Орбан отказался принимать африканских беженцев

Об этом передает Associated Press.

Сообщается, что сторонам не удалось найти необходимые точки соприкосновения в совместных действиях для урегулирование ситуации с беженцами. Меркель в очередной раз пыталась продемонстрировать, что она хочет защитить "человечность" Европы, когда речь идет о том, как ЕС обращается с мигрантами.

Однако позиция Орбана в данном вопросе была более сдержанной. Венгрия, как и ранее, не стала менять вектор своей антимигрантской риторики с того времени, как она закрыла свои границы для мигрантов од наплыва нелегалов в 2015 году. Канцлер Германии настоятельно просит, чтобы государства ЕС тоже должны принять просителей убежища, но ее призывы покамест остаются лишь локальными монологами на уровне деклараций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз рекомендовал Еврокомиссии расположить к 2020 г. 10 тыс. пограничников в наружных пределах европейского региона.