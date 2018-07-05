08:58 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада сегодня внесет изменения в состав ЦИК

Сегодня, пятого июля, Верховная рада Украины намерена рассмотреть ряд изменений в состав Центральной избирательной комиссии. Об этом свидетельствует соответствующая повестка дня заседания, размещенная на сайте парламента.

Верховная Рада сегодня внесет изменения в состав ЦИК

Отмечается, что нардепы утвердят некоторые вопросы об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК. Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

Кроме того, на повестке дня будет рассматриваться вопрос о назначении судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, среди вопросов для обсуждения будут проблемы оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу, углубление сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, решение вопросов задолженности предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором, совершенствования функционирования финансового сектора в Украине, противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, ответственности за незаконное пересечение государственной границы, деятельности фермерских хозяйств.

Также будут рассматриваться вопросы относительно противодействия рейдерству, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы, повышения социальной защиты военнослужащих, регулирования перевода средств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"народные депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".


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