09:29 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Еврокомиссии определились с датой встречи Украина-РФ-ЕС по газу

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что встреча по вопросам газоснабжения между представителями Евросоюза, России и Украины пройдет 17 июля.

В Еврокомиссии определились с датой встречи Украина-РФ-ЕС по газу

Как сообщает издание Интерфакс-Украина, в Европейской комиссии подтвердил, что встреча пройдет в Берлине.

Кроме того, ранее заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению.

Договоренность об трехсторонних переговоров с участием России по транзиту газа в Европу была еще в конце мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", трехсторонние переговоры между Европейским союзом, Украиной и Россией о транзите газа намечены на начало июля. При этом он отметил, что время - драгоценный товар, а переговоры будут сложными.


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