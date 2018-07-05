В Еврокомиссии определились с датой встречи Украина-РФ-ЕС по газу

Как сообщает издание Интерфакс-Украина, в Европейской комиссии подтвердил, что встреча пройдет в Берлине.

Кроме того, ранее заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению.

Договоренность об трехсторонних переговоров с участием России по транзиту газа в Европу была еще в конце мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", трехсторонние переговоры между Европейским союзом, Украиной и Россией о транзите газа намечены на начало июля. При этом он отметил, что время - драгоценный товар, а переговоры будут сложными.