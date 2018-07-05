17:12 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина предлагает россиянам обсудить в Минске обмен осужденных

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко предложила России провести внеочередное расширенное заседание группы для обсуждения обмена осужденных в Украине россиян на политзаключенных Кремля и заложников на Донбассе.

Украина предлагает россиянам обсудить в Минске обмен осужденных

Об этом Геращенко написала в Facebook.

Она предложила представителю России в ТКГ Борису Грызлову провести расширенное заседание с участием украинского и российского омбудсменов для обсуждения передачи заключенных.

Геращенко заявила, что Украина готова передать России еще 13 осужденных лиц с двойным гражданством, кроме 23 согласованных ранее, для освобождения украинских политзаключенных.

Как ранее сообщал УРА-Информ, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинское государство, по состоянию на второе июля, готово провести обмен граждан РФ на украинских политзаключенных. Так, среди российских граждан, которых Украина готова отдать России в обмен на политзаключенных, она назвала фамилии Максима Одинцова, Виктора Агеева, Олега Доронина.


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