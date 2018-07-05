11:17 05.07.2018 | Политика | Новости
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Свежая атака: в районе Солсбери от "Новичка" пострадали подданные Великобритании

В городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Свежая атака: в районе Солсбери от

Соответствующую информацию подтвердил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу. Известно, что результаты исследования проб, взятых у пострадавших пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун.

В данное время, пострадавшие Чарли Роули и Доун Стерджесс находятся в больнице в критическом состоянии.

Кроме того, начальник контртеррористического подразделения не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери. Пока у следствия нет никаких данных, которые бы указывали на преднамеренный характер преступления.

Кем работали жертвы инцидента неизвестно, однако представитель полиции заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов считает, что это "свежая атака", так вещество неустойчиво к влаге и за четыре месяца со дня отравления Скрипалей должно было разложиться.

Стоит добавить, что власти Лондона не сомневаются, что за отравлением Скрипалей стоит Кремль, поскольку для этого использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия осуществляла шпионаж за бывшим сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью перед тем, как отравить, по мнению Британии. Руководство Великобритании заявило, что Российская Федерация спланировала тщательный план осуществления шпионских дествий за Сергеем и Юлией Скрипалями перед выполнением химической атаки в Солсбери с использованием русского яда "Новичек".


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