12:50 05.07.2018 | Политика | Новости
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РФ возобновила массовые бомбардировки в Сирии

Сирийские военные и российские союзники атаковали удерживаемые повстанцами города на юго-западе Сирии, осуществив 4-5 июля более 600 авиаударов.

РФ возобновила массовые бомбардировки в Сирии

Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет Reuters.

После четырех дней перерыва в масштабных бомбардировках интенсивные воздушные удары возобновились 4 июля после провала переговоров между повстанческими группами и российскими офицерами. Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.

Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, граничащим с Турцией.

Двухнедельное наступление Асада, поддержанное российской авиацией, позволило занять большую часть территории повстанцев северо-восточнее провинциальной столицы Дераа, когда ряд городов сдался.

Боевые действия и воздушные удары уже заставили более четверти миллиона человек покинуть свои дома на юго-западе Сирии, заявила Организация Объединенных Наций.

Швеция и Кувейт созвали на 5 июля внеочередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на юго-западе Сирии. Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования там соглашения о "деэскалации", согласованного между США, Иорданией и союзником сирийского правительства России.

Иордания, которая приняла более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что они не откроют свои границы для беженцев.

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.

Соединенные Штаты ранее пригрозили, что примут "надлежащие меры" в ответ на нарушение сирийским правительством перемирие, но повстанцы заявили, что США сказали им не ждать никакой американской военной поддержки.


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