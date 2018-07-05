05:00 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство профинансировало охрану природы Украины

Кабинет министров Украины выделил Министерству экологии и природных ресурсов 327 тыс. грн на осуществление природоохранных мероприятий.

Правительство профинансировало охрану природы Украины

Согласно решению правительства, принятому в среду, данная сумма выделена за счет остатков средств Государственного фонда охраны окружающей среды, который возник на 1 января текущего года.

Другим решением Кабмин перераспределил 16,1 млн грн на программу "Прикладные научные и научно-технические разработки, осуществление работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров".

Кроме того, правительство распределило 86 млн грн на программу "Осуществление мероприятий относительно реализации приоритетов развития сферы охраны окружающей природной среды".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве городские власти намерены поменять систему финансирования детских садиков. Сообщается, что на заседании комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, молодежи и спорта инициативу поддержало большинство депутатов горсовета.


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