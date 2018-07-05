13:49 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны

Сегодня четвертого июля глава Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий дополнительные меры по возрождению территорий Чернобыльской зоны. Об этом говорится на сайте администрации президента.

Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны

Согласно документу, в зоне отчуждения будут созданы условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Так, правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях. А также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Особое внимание в Указе уделено мерам по социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос по повышению размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Также, указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",                          


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