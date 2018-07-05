Политзаключенный Клых находится в тяжелом состоянии, - Денисова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о тяжелом состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха. Об этом омбудсмен написала на своей странице в соцсети Facebook.
После разговора с матерью политзаключенного, Денисовай стало известно, что Станислав действительно находится в психиатрической больнице и состояние его здоровья.
Денисова подчеркнула, что украинский консул 11-12 июля будет пытаться попасть к политзаключенному.
Кроме того, уполномоченная ВР добавила, что обратится к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой посодействовать визиту к украинским политзаключенным в России.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вернулась из России в Киев после того, как ее не пустили к одному из украинских политзаключенных. Как утверждает Денисова, в скором времени она выступит на брифинге, где подытожит все результаты ее поездки в Россию.