Политзаключенный Клых находится в тяжелом состоянии, - Денисова

После разговора с матерью политзаключенного, Денисовай стало известно, что Станислав действительно находится в психиатрической больнице и состояние его здоровья.

Денисова подчеркнула, что украинский консул 11-12 июля будет пытаться попасть к политзаключенному.

Кроме того, уполномоченная ВР добавила, что обратится к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой посодействовать визиту к украинским политзаключенным в России.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вернулась из России в Киев после того, как ее не пустили к одному из украинских политзаключенных. Как утверждает Денисова, в скором времени она выступит на брифинге, где подытожит все результаты ее поездки в Россию.