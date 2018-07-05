12:32 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нардепы отказались сегодня рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Народные депутаты оказались на сегоднешнем зазедании приступить к увольнению членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых.

Нардепы отказались сегодня рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Как сообщают украинские СМИ, спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса. Такое решение поддержали 189 народный депутатов.

Стоит добавить, что для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины намерена рассмотреть ряд изменений в состав Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что нардепы утвердят некоторые вопросы об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК. Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.


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