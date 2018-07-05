Нардепы отказались сегодня рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

Как сообщают украинские СМИ, спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли парламентарии приступить к рассмотрению данного кадрового вопроса. Такое решение поддержали 189 народный депутатов.

Стоит добавить, что для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо 226 голосов парламентариев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины намерена рассмотреть ряд изменений в состав Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что нардепы утвердят некоторые вопросы об увольнении с должности членов ЦИК и о назначении на должности новых членов ЦИК. Парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.