По мнению главы правительства Польши, агрессивнуя политика России относится к числу затянувшихся "экзистенциалистских кризисов" Европейского союза наряду с финансовым, миграционным, Brexit и другими кризисами.

По его словам, это ясно указывает на то, что действия России не происходят случайно, они хорошо спланированы.

"Единственной ошибкой этих стран был европейский выбор, который они сделали", – отметил польский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сторона ТГК требует от России дать точный ответ на предложение об освобождении украинских-политзаключенных Кремля в обмен на передачу 23 россиян, обвиняемых в госизмене. В уведомлении говорится, что российская сторона не желает вести продуктивного диалога по вопросу обмена пленным и политическими заключенными, намеренно затягивая процесс урегулирования конфликта на востоке Украины.