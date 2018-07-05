04:00 05.07.2018 | Политика | Новости
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Моравецкий назвал главную причину агрессии России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, неоднократно упоминал политику России как дестабилизирующий фактор для Европейского союза.

Моравецкий назвал главную причину агрессии России

По мнению главы правительства Польши, агрессивнуя политика России относится к числу затянувшихся "экзистенциалистских кризисов" Европейского союза наряду с финансовым, миграционным, Brexit и другими кризисами.

По его словам, это ясно указывает на то, что действия России не происходят случайно, они хорошо спланированы. 

"Единственной ошибкой этих стран был европейский выбор, который они сделали", – отметил польский премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сторона ТГК требует от России дать точный ответ на предложение об освобождении украинских-политзаключенных Кремля в обмен на передачу 23 россиян, обвиняемых в госизмене. В уведомлении говорится, что российская сторона не желает вести продуктивного диалога по вопросу обмена пленным и политическими заключенными, намеренно затягивая процесс урегулирования конфликта на востоке Украины.


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