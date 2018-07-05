14:34 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД назвал второй приговор Балуху расправой за патриотизм

В Министерстве иностранных дел назвали незаконным и своевольным вынесенный оккупационным "судом" второй приговор украинскому активисту Владимиру Балуху.

МИД назвал второй приговор Балуху расправой за патриотизм

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в "Tвиттере".

По ее словам, Украина призывает своих международных партнеров повлиять на Кремль для освобождения украинского политзаключенного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима. Также его обязали заплатить штраф в 10 тысяч рублей (около четырех тысяч гривен) по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.


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