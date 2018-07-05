19:13 05.07.2018 | Политика | Новости
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Из-за очередного отравления в Британии России "светят" новые санкции

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании 5 июля провел заседание по поводу отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок" мужчины и женщины в Эймсбери.

Из-за очередного отравления в Британии России

Санкции могут быть расширены, если будет доказана причастность России к тому, что случилось. Об этом в ходе выступления заявил глава МВД страны Саджид Джавид.

По его словам, сейчас основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Также он сообщил, что не хотел бы делать выводы преждевременно.

В случае, если причастность России к новому отравлению будет доказана, посла РФ могут вызвать для разговора.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.


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