Из-за очередного отравления в Британии России "светят" новые санкции

Санкции могут быть расширены, если будет доказана причастность России к тому, что случилось. Об этом в ходе выступления заявил глава МВД страны Саджид Джавид.

По его словам, сейчас основной гипотезой расследования инцидента в Эймсбери остается связь с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Также он сообщил, что не хотел бы делать выводы преждевременно.

В случае, если причастность России к новому отравлению будет доказана, посла РФ могут вызвать для разговора.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.