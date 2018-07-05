15:51 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты Европарламента не будут ужесточать нормы авторского права для интернета

Депутаты Европейского парламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Депутаты Европарламента не будут ужесточать нормы авторского права для интернета

Отметим, что против принятия директивы выступили 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278, а еще 31 воздержался.

На сайте Европарламента отмечается, что после обсуждения и внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента. Как известно, следующая сессия состоится в сентябре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",   депутаты Европейского парламента могут рассмотреть новые правила безвизовых путешествий. Новые правки относятся к путешественникам с правом безвизовых поездок, они смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему информации о путешествии и авторизации.


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