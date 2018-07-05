Депутаты Европарламента не будут ужесточать нормы авторского права для интернета

Отметим, что против принятия директивы выступили 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278, а еще 31 воздержался.

На сайте Европарламента отмечается, что после обсуждения и внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента. Как известно, следующая сессия состоится в сентябре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европейского парламента могут рассмотреть новые правила безвизовых путешествий. Новые правки относятся к путешественникам с правом безвизовых поездок, они смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему информации о путешествии и авторизации.