Второй приговор Балуху является полностью сфабрикованным, - МИД Украины

Об этом передает Крым.Реалии.

Сообщается, что в эфире радио спикер МИД также потребовала от России допуска к Балуху украинских или независимых международных врачей. Пл ее мнению, первое дело заключенного абсолютно сфабрикованное и основанное на том, что Балух - патриот Украины и он начал голодовку в знак протеста.

"Когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело с непонятных обвинений человека в заключении", - сказала Беца.

Напоследок спикер председатель внешнеполитическое ведомства подчеркнула, что руководство РФ до сих пор в Крыму преследует не в чем невинных людей, которые стали заложниками российской агрессии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфом", президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенног Владимира Балуха. Глава государства в своем обращении пообещал приложить как можно больше усилий на международном уровне, чтобы приблизить дату освобождения Владимира и всех других политзаключенных.