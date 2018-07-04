16:39 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Второй приговор Балуху является полностью сфабрикованным, - МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины заявила, что внешнеполитическое ведомство бедет требовать от Кремля освобождения украинского активиста Владимира Балуха. Соответствующим вопросом будут заниматся зарубежные партнеры Украины, ведь второй приговор политзаключенному является выходом за пределы здравого смысла.

Второй приговор Балуху является полностью сфабрикованным, - МИД Украины

Об этом передает Крым.Реалии.

Сообщается, что в эфире радио спикер МИД также потребовала от России допуска к Балуху украинских или независимых международных врачей. Пл ее мнению, первое дело заключенного абсолютно сфабрикованное и основанное на том, что Балух - патриот Украины и он начал голодовку в знак протеста.

"Когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело с непонятных обвинений человека в заключении", - сказала Беца.

Напоследок спикер председатель внешнеполитическое ведомства подчеркнула, что руководство РФ до сих пор в Крыму преследует не в чем невинных людей, которые стали заложниками российской агрессии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфом", президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенног Владимира Балуха. Глава государства в своем обращении пообещал приложить как можно больше усилий на международном уровне, чтобы приблизить дату освобождения Владимира и всех других политзаключенных. 


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