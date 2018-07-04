14:29 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине задействует новый закон о правилах парковки

Через несколько месяцев в Украине задействует новый закон, по которому водителей ожидают наказания за нарушение правил парковки.

В Украине задействует новый закон о правилах парковки

По информации украинских СМИ, сумма штрафа будет рассчитываться индивидуально.

Согласно новой системе штрафов, минимальный будет составлять 255 гривен. Так, машина не должна находиться на пешеходном переходе, газоне, перекрестке или на тротуаре в неположенном месте.

Также, правила дорожного движения запрещают парковку на железнодорожных переездах, путях, в тоннелях, на эстакадах, путепроводе и под ними.

Немного больше – 510 гривен штрафа взимают с водителей, если машина мешает движению пешеходов или других транспортных средств, или остановилась на полосе для общественного транспорта.

В свою очередь, максимальный штраф будет для тех, кто оставит автомобиль на местах для людей с инвалидностью. За это взимается 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1020 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит единое правило пересечения перекрестков с круговым движением. Депутаты проголосовали за изменения правил дорожного движения. Согласно принятому закону, в ходе пересечения перекрестков с круговым движением преимущество предоставляется автомобилям, которые уже движутся по кругу.


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