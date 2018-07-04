09:34 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198095:nastya

Сегодня Рада внесет изменения в два важных закона Украины

В ходе сегодняшнего заседания Верховной рады Украины нардепы могут рассмотреть в первом чтении проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

Сегодня Рада внесет изменения в два важных закона Украины

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликована на сайте парламента.

Парламентарии внесут коррективы в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Кроме того, ожидается, что нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предотвращения смертности на дорогах. Планируется также ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила законопроект о внесении изменений в законодательство, направленных на возобновление кредитования. Этот законопроект еще в январе 2018 года правительство определило как один из приоритетных.


Поделиться
Читайте также:
 
В Румынии из-за паводка рухнул железнодорожный мост - ФОТО, ВИДЕО В Украину возвращается лето Жара массово убивает людей в Канаде Мэром столицы Туниса впервые стала женщина
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив