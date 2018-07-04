Сегодня Рада внесет изменения в два важных закона Украины

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликована на сайте парламента.

Парламентарии внесут коррективы в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Кроме того, ожидается, что нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предотвращения смертности на дорогах. Планируется также ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила законопроект о внесении изменений в законодательство, направленных на возобновление кредитования. Этот законопроект еще в январе 2018 года правительство определило как один из приоритетных.