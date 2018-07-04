11:19 04.07.2018 | Политика | Новости
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Президента Боливии госпитализировали в критическом состоянии

Сегодня четвертого июля, президент Боливии Эво Моралес был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Президента Боливии госпитализировали в критическом состоянии

Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, что Моралеса доставили в клинику в Ла-Пасе.

Гласе государства провели плановое обследование, после чего он возобновит выполнение своих обязанностей в ближайшие дни.

Известно, что в апреле 2017 года президента Боливии прооперировали в столице Кубы Гаване. Тогда ему удалили доброкачественную опухоль в гортани.

В ноябре 2017 года Моралес заявил, что планирует баллотироваться на четвертый срок президентства в 2019 году. Это произошло после того, как Конституционный суд Боливии отменил в законе запрет для президента переизбраться на четвертый срок.

Добавим, Моралес был избран президентом Боливии в 2006 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в частном детском оздоровительном лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме. Сообщается, что вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения.


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