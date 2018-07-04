16:15 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал". Такое заявление президент сделал во время встречи с бизнесом.

Президент Украины внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал - ФОТО

Как заявил Порошенко, соответствующий законопроект действует уже несколько лет в Эстонии. Вместе с тем лидер страны выразил огромную благодарность всем тем, кто поддержал данный закон во время встречи с бизнес-сообществом

"Внес в Верховную раду проект закона "О налоге на выведенный капитал" - подчеркнул глава государства.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна к 2025 году планирует вступить в Европейский Союз. В частности, Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.


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