12:18 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198115:nastya

Порошенко поздравил американцев с Днем независимости - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех американских граждан с Днем независимости.

Порошенко поздравил американцев с Днем независимости - ФОТО

Соответствующее поздравление глава Украины опубликовал на своей страничке в Fecebook.

Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.

Стоит добавить, что день независимости США – день принятия Декларации независимости США в 1776 году. Именно с того момента каждый год праздник отмечают четвертого июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно Указу президента Украины  отмечается День Национальной полиции. По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ разрешил российским санкционным компаниям пополнять украинский бюджет Эксперты снова пророчат мировой финансовый кризис Финляндия выделит шесть млн. евро на среднее образование в Украине Под Черниговом столкнулись два автомобиля, есть жертвы - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив