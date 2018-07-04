Порошенко поздравил американцев с Днем независимости - ФОТО

Соответствующее поздравление глава Украины опубликовал на своей страничке в Fecebook.

Порошенко тепло и по-дружески поздравил всех американцев с праздником. Также он отметил, что именно Америка является единственным и настоящим стратегическим партнером Украины.

Стоит добавить, что день независимости США – день принятия Декларации независимости США в 1776 году. Именно с того момента каждый год праздник отмечают четвертого июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно Указу президента Украины отмечается День Национальной полиции. По этому поводу, украинский президент Петр Порошенко выразил свои поздравления для украинских полицейский.