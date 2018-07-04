08:11 04.07.2018 | Политика | Новости
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Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим.Об этом сообщает ливанское издание Daily Star.

Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета.

В то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

По словам нового мэра, такой же победы она желает всем женщинам планеты и Туниса. Своей главной задачей на новом посту Абдеррахим назвала - улучшение имиджа Туниса.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это первый случай за десятки тысячелетий, когда мэром Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема.  Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама, после этого ее должность должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.


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