ЕС в четверг утвердит продление санкций против России

Об этом сообщил европейский дипломат, пишет Укринформ.

Ранее Европейский совет на заседании 28-29 июня принял принципиальное политическое решение о продлении с 1 августа на следующие шесть месяцев санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал УРА-Информ, действующие санкции против российского банковского и энергетического секторов, впервые были введены летом 2014 после того, как Россия аннексировала Украинский Крымский полуостров и стала поддерживать пророссийских боевиков на востоке Украины. Так. лидеры ЕС заявили, что санкции не будут отменены, пока Россия и другие стороны конфликта не достигнут успехов в реализации минских договоренностей.