17:08 04.07.2018 | Политика | Новости
100198156:test

ЕС в четверг утвердит продление санкций против России

Совет ЕС в четверг формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на следующие полгода экономических ограничительных мер против России.

ЕС в четверг утвердит продление санкций против России

Об этом сообщил европейский дипломат, пишет Укринформ.

Ранее Европейский совет на заседании 28-29 июня принял принципиальное политическое решение о продлении с 1 августа на следующие шесть месяцев санкций против России в ответ на посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал УРА-Информ, действующие санкции против российского банковского и энергетического секторов, впервые были введены летом 2014 после того, как Россия аннексировала Украинский Крымский полуостров и стала поддерживать пророссийских боевиков на востоке Украины. Так. лидеры ЕС заявили, что санкции не будут отменены, пока Россия и другие стороны конфликта не достигнут успехов в реализации минских договоренностей.


Поделиться
Читайте также:
 
На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей Законодатели-республиканцы приехали в Москву, породив надежды на потепление американо-российских отношений Второй приговор Балуху является полностью сфабрикованным, - МИД Украины Украинцев менее всего беспокоит статус русского языка: соцопрос
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив