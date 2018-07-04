Для борьбы с контрабандой будут задействованы Вооруженные силы, - Гройсман

В ходе заседания Гройсман заявил, что он может обратится в любой день к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения.

Также премьер-министр обратился с вопросом к министру обороны Степану Полтораку, поддерживают ли ВСУ такую политику.

По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют около 4 млрд долларов.