13:35 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для борьбы с контрабандой будут задействованы Вооруженные силы, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам Украины.

Для борьбы с контрабандой будут задействованы Вооруженные силы, - Гройсман

В ходе заседания Гройсман заявил, что он может обратится в любой день к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения.

Также премьер-министр обратился с вопросом к министру обороны Степану Полтораку, поддерживают ли ВСУ такую политику.

По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют около 4 млрд долларов. 


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