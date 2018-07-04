Премьер Польши считает, что Европе не нужен "Северный поток - 2"

Об этом передает "Польское радио".

По словам Моравецкого, одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация. В частности, которая нуждается в совмещение конкуретноспособности с геополитическим реализмом.

Вместе с тем премьер Польши отметил, что все их усилия в Центральной Европе может перечеркнуть Nord Stream 2. По его мнению, российский газопровод в первую очередь является не экономическим проектом, а политическим.

"Путь, избранный Европейским союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда-то, возможно - и к безуглеродной, это бесспорно, правильный путь. Это путь чистой окружающей среды и лучшего состояния здоровья наших граждан...", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложет санкции на газопрово "Северный поток – 2", то это привет к очень серьезным проблемам.