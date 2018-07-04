Премьер Польши считает, что Европе не нужен "Северный поток - 2"

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Европейскому союзу вовсе не нужен российский газопровод Nord Stream 2. Причиной этому является то, что трасса голубого топлива вероятнее всего даст Российской Федерации сильные орудия политического давления на Европу.
Об этом передает "Польское радио".
По словам Моравецкого, одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация. В частности, которая нуждается в совмещение конкуретноспособности с геополитическим реализмом.
Вместе с тем премьер Польши отметил, что все их усилия в Центральной Европе может перечеркнуть Nord Stream 2. По его мнению, российский газопровод в первую очередь является не экономическим проектом, а политическим.
"Путь, избранный Европейским союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда-то, возможно - и к безуглеродной, это бесспорно, правильный путь. Это путь чистой окружающей среды и лучшего состояния здоровья наших граждан...", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложет санкции на газопрово "Северный поток – 2", то это привет к очень серьезным проблемам.